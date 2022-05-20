نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن وافد في السعودية والاستعلام عن نقل الكفالة في المقال التالي
استعلام عن وافد في السعودية والاستعلام عن نقل الكفالة ٬ تدور مقالتنا اليوم على موقع ثقفني حول كيفية الاستعلام عن كفالة نقل الوافد ، فهي من أكثر الخدمات امتلاءً بمحركات البحث ، وهي من الخدمات المهمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلكترونياً عبر موقعها الرسمي في إطار حرصها على تغطية متطلبات السكان على أراضيها. تقدم الوزارة الخدمات المتنوعة التي يحتاجها الموظفون العاملون إلكترونيًا لتسهيل حصول الجميع على هذه الخدمات ، وموضوع مناقشتنا اليوم هو خدمة الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد والتي أطلقتها الوزارة بعدة طرق لتسهيل أمر الحصول عليها.
استعلام عن وافد
من خلال هذه الفقرة نوفر لكم خطوات الاستعلام عن موظف وافد عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
- أولا قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- بعد إدخال الرابط ، ستظهر صفحة الاستعلام الخاصة بالموظف الوافد ، والتي يجب عليك فيها إدخال بيانات الاستعلام التالية:
- رقم الحدود.
- رقم الإقامة.
- رقم جواز السفر.
- تحديد الجنسية.
- ثم اضغط على خيار البحث.
- عند الانتهاء من الخطوات السابقة ، سيعرض الموقع تفاصيل الاستعلام عن الموظف الوافد
الاستعلام عن نقل كفالة وافد
وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن تحويل كفالة وافد برقم جواز السفر ليسهل على جميع الموظفين الوافدين الحصول على هذه الخدمة ، وربط خدمة الاستعلام من خلال رقم جواز السفر بموضوع حديثنا اليوم. قدمنا لكم خطواتها وسنقدمها لكم من خلال الأسطر التالية:
- في البداية ، تم إدخال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- بدخولك الرابط ستظهر الواجهة الرئيسية للموقع والتي ستضغط فيها على خيار الخدمات الإلكترونية.
- من قائمة الخدمات المتاحة ، انقر فوق خدمات الاستعلام ، ومن بين هذه الخدمات ، انقر فوق الخيار للاستعلام عن موظف وافد.
- ثم سيطلب منك الموقع إدخال المعلومات التالية:
- رقم جواز السفر.
- تحديد الجنسية.
- رمز التحقق المرئي.
- ثم اضغط على خيار البحث.
- في غضون لحظات ، ستظهر نتيجة الاستعلام ، وبعد ذلك سيكون من السهل عليك التعرف على المعلومات المتعلقة بالموقف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام عن وافد في السعودية والاستعلام عن نقل الكفالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.