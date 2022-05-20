استعلام عن وافد في السعودية والاستعلام عن نقل الكفالة ٬ تدور مقالتنا اليوم على موقع ثقفني حول كيفية الاستعلام عن كفالة نقل الوافد ، فهي من أكثر الخدمات امتلاءً بمحركات البحث ، وهي من الخدمات المهمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلكترونياً عبر موقعها الرسمي في إطار حرصها على تغطية متطلبات السكان على أراضيها. تقدم الوزارة الخدمات المتنوعة التي يحتاجها الموظفون العاملون إلكترونيًا لتسهيل حصول الجميع على هذه الخدمات ، وموضوع مناقشتنا اليوم هو خدمة الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد والتي أطلقتها الوزارة بعدة طرق لتسهيل أمر الحصول عليها.

استعلام عن وافد

من خلال هذه الفقرة نوفر لكم خطوات الاستعلام عن موظف وافد عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

أولا قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد إدخال الرابط ، ستظهر صفحة الاستعلام الخاصة بالموظف الوافد ، والتي يجب عليك فيها إدخال بيانات الاستعلام التالية:

رقم الحدود.

رقم الإقامة.

رقم جواز السفر.

تحديد الجنسية.

ثم اضغط على خيار البحث.

عند الانتهاء من الخطوات السابقة ، سيعرض الموقع تفاصيل الاستعلام عن الموظف الوافد

الاستعلام عن نقل كفالة وافد

وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن تحويل كفالة وافد برقم جواز السفر ليسهل على جميع الموظفين الوافدين الحصول على هذه الخدمة ، وربط خدمة الاستعلام من خلال رقم جواز السفر بموضوع حديثنا اليوم. قدمنا ​​لكم خطواتها وسنقدمها لكم من خلال الأسطر التالية: