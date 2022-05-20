الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات في السعودية ، حيث قامت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية بالبدء في تيسير وتسهيل الخدمات التي تقدمها للمواطنين السعوديين وذلك من خلال موقها الإلكتروني من أجل التطوير الرقمي الذي تسعى إليه المملكة لروية 2030 وقد قامت إدارة المرور السعودي بوضع بعض الخطوات اللازمة لكل من يريد الاستعلام عن مخالفة مرورية خاصه بمركبته، وسوف نتعرف اليوم على الخطوات الأزمة للاستعلام عن المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

يوجد بعض الخطوات اللازمة لكل من يريد الاستعلام عن مخالفات المركبات 2022 بالمملكة العربية السعودية إلكترونياً عليه إتباعها حتى يتمكن من عملية الاستعلام الإلكتروني صحيحة، من هذه الخطوات ما يلي:

يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالمخالفات المرورية من خلال الرابط الخاص بها.

اختيار أيقونة الاستفسار الإلكتروني و النقر عليها.

الضغط على زر استعلام عن مخالفة مرورية.

على المستعلم القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص به.

إدخال رقم المرور الخاص به.

اختيار أيقونة عرض و الضغط عليها.

في حالة إذا كانت جميع الخطوات و البيانات صحيحة سيظهر للمستعلم على الشاشة جميع المخالفات المرورية الخاصة بمركبته و قيمة المبلغ المالي المستحق عليه و قيمة الغرامات المالية القديمة التي يجب عليه تحديدها

الاستعلام عن مخالفات المركبات برقم اللوحة

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

اختيار أيقونة الاستعلام الإلكتروني والنقر عليها.

اختيار زر خدمات المرور و الضغط عليه.

اختيار أيقونة استعلام المخالفات المرورية و النقر عليها.

على المستعلم إدخال رقم اللوحة التي يريد الاستعلام به أو إدخال رقم الهوية الوطنية له.

إدخال رمز التأكيد الذي سيظهر للمستعلم على الشاشة الموجودة أمامه.

اختيار أيقونة استعلام عن المخالفات المرورية و النقر عليها.

وفي نهاية الخطوات سيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بمخالفات المركبة التي يريد الاستعلام عنها.

المخالفات المرورية بالسعودية

يوجد الكثير من أنواع المخالفات المرورية التي لابد من تسديد غرامات توقع على صاحب المركبة، حيث تصل ما بين مائة إلى مائة وخمسون (100/150) ريال سعودي، ومن هذه المخالفات المرورية ما يلي: