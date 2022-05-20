خطوات إصدار شهادة إتمام بناء في المملكة العربية السعودية

كيفية استخراج شهادة إتمام بناء مبني في المملكة العربية السعودية, وتعتبر شهادة إتمام بناء من أهم الشهادات في المملكة السعودية والتي يحتاجها كل شخص يقوم ببناء مبني ما لغرض ما, حيث هذه الشهادة بمثابة تصديق من الحكومة بالسعودية بأن هذا البناء قد اكتمل بناءه بشكل كامل ووافي وانه يصلح للاستخدام بدأ من الحصول علي الشهادة, ويتم الحصول علي هذه الشهادة من بلديات المحافظات.

كيفية استخراج شهادة إتمام بناء في المملكة العربية السعودية

يمكن استخراج شهادة إتمام بناء من مكتب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والذي يتواجد في الكثير من المحافظات بالمملكة السعودية.

القيام بالدخول علي موقع نفاذ الوطني وتسجيل عملية الدخول علي الموقع.

الضغط بعد ذلك علي خيار الرخص الإنشائية.

ومنها يتم اختيار إصدار شهادة إتمام بناء.

ثم يقوم الشخص المتقدم بتحديد موقع البناء من خلال تحديد البلدية والأمانة التابع لها.

كتابة رقم رخصة البناء وتاريخها, ثم يتم تحديد المكتب الهندسي, لتقوم بإرسال طلب الحصول علي شهادة إتمام بناء.

قم بعد ذلك بكتابة بيانات المطلوبة في المكتب الهندسي.

إرسال الطلب بعد ذلك إلى البلدية.

أرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة من البلدية.

عند التصديق علي الطلب من قبل البلدية يتم إصدار رسوم يتم دفعها لاستكمال عملية الحصول علي شهادة إتمام بناء.

بعد دفع رسوم الحصول علي الشهادة يتم طباعة الرخصة والاحتفاظ بها لاستخدامها عند الحاجة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة إتمام عملية البناء في المملكة العربية السعودية