تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين 2022 عبر رابط موقع دعم مصر

موقع دعم مصر البطاقة التموينية، يستمر بحث الكثير من المواطنين عن كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وذلك بعدما حثت وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من ظهر لهم رسالة على بونات صرف السلع التموينية أو الخبز على أن يقوموا بتسجيل أرقام التليفون المحمول الخاص بهم إلكترونيا من خلال موقع “دعم مصر”، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين وتحديث بيانات المستفيدين بالدعم من أجل استمرار صرف الدعم لهم دون التعرض لإيقافه، لذلك نستعرض فى الآتي على خطوات تحديث بيانات البطاقة التموينية وإضافة رقم المحمول عبر موقع دعم مصر.

تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين 2022

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فرصة تسجيل المواطنين لرقم الهاتف المحمول الخاص بكل فرد على بطاقات التموين من خلال مكاتب التموين المنتشرة فى أنحاء الجمهورية دون التقييد بمكان السكن، أو يمكن أن يتم التسجيل إلكترونيا من خلا موقع دعم مصر لمن ظهر لهم الرسالة على بون الصرف التي تفيد ضرورة تسجيل رقم التليفون المحمول، وقد كان أقر الدكتور “على المصيلحى” وزير التموين والتجارة الداخلية بمد الفترة المسموح بها لتسجيل رقم التليفون المحمول حتى يوم الخميس الموافق 30 يونيه المقبل لتفادى التزاحم والتكدس أماكن مكاتب التموين.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 دعم مصر

يمكن لجميع الأشخاص الذين ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو الخبز تفيد ضرورة تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية القيام بالتسجيل إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين حتى لا يتم التعرض لإيقاف البطاقة التموينية وصرف السلع من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي لموقع دعم مصر.

اختيار أيقونة “الخدمات التموينية المتاحة”.

قم بالضغط على خيار “إعادة إرسال الرقم السرى للهاتف المحمول”.

أدخال

رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

قم بإدخال رقم بطاقة التموين الخاصة بك والمكون من 12رقما.

اضغط على أيقونة “إرسال الرقم السرى”.

ومن الجدير بالذكر أنه لابد من أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجل باسم صاحب بطاقة التموين وأي أرقام أخرى لا تصح، يمكنكم اتباع الخطوات وتسجيل رقم الهاتف بسهولة.