“إعرف نتيجتك” نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي ترم ثاني 2022 الأن على بوابة النتائج الرسمية برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي ترم ثاني 2022، بعد أن انتهى طلاب الصف الثاني الاعدادي من اداء الامتحانات الخاصة بهم صباح أمس الخميس الموافق يوم 19 مايو 2022 في محافظة القاهرة وغيرها من المحافظات، بالإضافة إلى انتهاء طلاب الأول الاعدادي من الامتحانات الخاصة بهم منذ أكثر من أسبوع، قد بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي ترم ثاني 2022، وذلك ليتعرف كافة الطلاب على النتائج الخاصة بهم إلكترونيًا حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، حيث قد تم الاعلان رسميًا ان النتيجة ستظهر الكترونيا من خلال الموقع الجديد الرسمي الذي قد تم الإعلان عنه، والجدير بالذكر ان نتيجة جميع الصفوف بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي من المقرر أن تصدر إلكترونيًا ومن خلال نفس الموقع.

نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي ترم ثاني 2022

بعد أن انتهى كافة الطلاب من اداء الامتحانات الخاصة بهم قد بدأت عمليات التصحيح لسرعة التعرف على النتيجة، حيث ان نتيجة جميع صفوف النقل بالاضافة إلى نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي ترم ثاني 2022 من المقرر ان تصدر بعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة والتي من المقرر أن تنتهي في يوم الخميس القادم الموافق يوم 26 مايو 2022، والجدير بالذكر ان النتيجة ستظهر للطلاب عبر بعض البيانات التي يتم طلبها مثل الرقم القومي والصف الدراسي والعام الدراسي وبعض البيانات الهامة الاخرى.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي ترم ثاني 2022

يمكن التعرف على نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي ترم ثاني 2022 عن طريق الدخول إلى موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

ستظهر أمامك كافة الخدمات المتاحة داخل الموقع للحصول على النتائج، اضغط على “نتيجة مراحل النقل” ضمنهم.

قم بكتابة البيانات المطلوبة منك من الرقم القومي والمرحلة الدراسية والفصل الدراسي وبعض البيانات الاخرى التي تخص الحصول على النتائج لكافة صفوف النقل.

بعد الانتهاء من ادخال البيانات اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.

اصبحت بوابة نتائج التعليم الاساسي متاحة الآن لكافة طلاب الصف الاول والثاني الاعدادي عبر شبكة الانترنت، حيث فعلت وزارة التربية والتعليم بوابة النتائج بشكل رسمي لتُصبح البوابة متوفرة لكافة الطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2022، وبإتباع ما ذكرناه من خطوات يمكن الحصول على النتائج بكل سهولة.