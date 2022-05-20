نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط http://epedu.gov.iq موقع الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 فقد شهدت الفترة الأخيرة حالة من التوتر العام بين أهالي طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي بسبب تأخر ظهور النتيجة، ولكن قامت الوزارة خلال الساعات القليلة الماضية بالإعلان عن ظهور النتيجة، وذلك بعد مرور فترة طويلة من انتهاء الامتحانات وإجراء عمليات التصحيح والمراجعة، حيث تم توفير النتيجة الآن على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وخلال السطور التالية سوف نستعرض معكم خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022.

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

يتلهف جميع طلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي للحصول على نتيجة الصف ثالث متوسط بفارغ الصبر لمعرفة مصير مستقبلهم الدراسي، وهل هم من الناجحين أم من الأشخاص الراسبين الذين سيقومون بإعادة العام الدراسي من جديد، ومن جانبها قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن ظهور النتائج بعد أن تم الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة درجات الطلاب بدقة، وأتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتيجة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك تسهيلًا على الطلاب حتى يتمكنوا من الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة وحدوث تزاحم.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثالث المتوسط الخارجي عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للوزارة والتي أكدت أن النتيجة متوفرة على الموقع الرسمي فقط وأي مواقع أخرى تدعي توافر النتيجة على صفحاتها فهي غير صحيحة وغير معتمدة، ويتم الاستعلام عن النتيجة من الموقع الرسمي عبر اتباع عدة خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

في البداية يتم الدخول على الرابط التالي “وزارة التربية والتعليم العراقية“.

اختيار قسم نتائج الطلاب.

تحديد الصف الثالث المتوسط الخارجي.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له.

النقر على زر “عرض النتيجة”.

سيتم عرض نتيجة الطالب المستعلم بشكل تفصيلي.

امتحانات الثالث المتوسط الخارجي

تعد امتحانات هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة في جميع إجراءاتها، فمنذ بداية العام الدراسي 2021-2022 تسعى الوزارة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، وذلك في إطار التصدي جائحة فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم العربي، وحرصت الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب إصابة الطلاب وتعرض صحتهم للخطر.