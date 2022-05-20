موسكو تعرب عن مخاوفها من انتشار «جدرى القردة» فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدفيديف بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية : "ظهرت أخبار أخرى، وهى غير مفرحة، خاصة من أوروبا، إنها لا تتعلق بعدوى فيروس كورونا، بل بـ جدرى القردة هى حالات منعزلة، لكنها بالطبع تثير قلقًا شديدًا".
وتشمل الأعراض الأولية لجدرى القردة فى الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.
وقد يظهر طفح جلدى، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتغير الطفح الجلدى ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتحول فى النهاية قشرة تسقط لاحقًا.
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