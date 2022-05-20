ألمانيا: مقتل فرنسيين فى تحطم طائرة شراعية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، فقد حذرت السلطات الألمانية من عواصف قوية فى معظم أنحاء ألمانيا، مع توقعات بحدوث أعاصير فى بعض المناطق اليوم الجمعة.
وأوضحت السلطات فى ولاية "ساكسونيا-أنهالت"، أن الطيارين، وهما رجل وامرأة، أقلعا الخميس من مطار فى بالينشتيد، على بعد 175 كيلومترًا جنوب غرب برلين، وإنه تم حث الزوجين، وكلاهما فى عمر 59 عاما، على الهبوط بسبب توقع حدوث تغيير مفاجئ فى الطقس.
وأشارت الشرطة الألمانية، إلى أنه بعد وقت قصير من التحذير، "يبدو أن عاصفة من الرياح ضربتهما، وتسببت فى انهيار الطائرة الشراعية، وتحطمت المركبة الجوية فى حقل بعد سقوطها من ارتفاع حوالى 40 مترًا".
فيما عطلت العواصف حركة المرور، واقتلعت الأشجار التى سقطت على خطوط السكك الحديدية والطرق، وغمرت المياه مئات الطوابق السفلية فى غرب ألمانيا أمس الخميس.
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