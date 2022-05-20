العالم اليوم - بعد قطع الكهرباء عنها.. "عقاب روسي جديد" لفنلندا

انتم الان تتابعون خبر بعد قطع الكهرباء عنها.. "عقاب روسي جديد" لفنلندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 05:16 مساءً - بعد رفضها الدفع لمجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة بالروبل، أعلنت شركة "غازوم" الفنلندية الحكومية، الجمعة، أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ستقطع عن هلسنكي صباح السبت.

وقال رئيس مجلس إدارة "غازوم" ميكا فيلايانين في بيان: "من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقدنا للتوريد ستتوقف الآن. إلا أننا كنا نستعد متيقظين لهذا الوضع".

وأكد فيلايانين أنه "لن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت الشركة الفنلندية المشغلة للكهرباء قد أعلنت السبت الماضي، أن روسيا أوقفت إمدادات الكهرباء إلى فنلندا.

ولم تتسلم شركة "راو نورديك"، المتفرعة من شركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة "إنتر راو" التي تتخذ من هلسنكي مقرا لها، أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود بها فنلندا منذ 6 مايو الجاري، حسبما قالت المجموعة في بيان، مشيرة إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا.

وقالت إن "هذا الوضع استثنائي ويحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما. نحن مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء اعتبارا من 14 مايو".

وتابعت الشركة: "نأمل أن يتحسن الوضع قريبا وأن يتم استئناف عمليات التسليم من روسيا".

وشركة "راو نورديك" هي المورد الرئيسي للكهرباء من روسيا إلى أسواق الدول الإسكندنافية، وتنشط في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2002.

من جانبها، قللت شركة الكهرباء الفنلندية "فينغريد" من تأثير الإجراء الروسي، الذي أكدت استعدادها له.

وبيّن مسؤول العمليات في الشركة تيمو كوكونين: "كنا مستعدين لذلك ولن يكون صعبا. يمكننا التعامل مع الأمر بزيادة قليلة في الواردات من السويد والنرويج".