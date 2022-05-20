الأمم المتحدة تعلن تسيير ثاني رحلة ركاب من عمّان إلى صنعاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 20 مايو 2022 05:03 مساءً - المدينة نيوز :- أعلنت الأمم المتحدة عن تسيير ثاني رحلة ركاب من عمّان إلى صنعاء اليوم الأربعاء، ضمن بنود الهدنة المتفق عليها بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتحالف العربي بقيادة السعودية.
وذكر مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان منشور على قناته الرسمية في تطبيق "تيليغرام"، أن الرحلة التجارية التي تقل ركابا يمنيين أقلعت من العاصمة الأردنية متوجهة إلى صنعاء في الساعة الـ10:30 من صباح اليوم.
ومن المقرر، وفقا للبيان، أن تعود الرحلة إلى عمّان في الساعة الرابعة مساء وعلى متنها ركاب يمنيون.
ويأتي ذلك بعد يومين من تسيير الرحلة التجارية الأولى من صنعاء إلى عمّان بموجب اتفاق الهدنة.
المصدر: RT
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