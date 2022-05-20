نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك النجاح.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 عبر بوابة التعليم الاساسي بالألوان رابط مباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022، هل تبحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022؟، فبعد عام دراسي مختلف وخاصة بعد عمليات التحديث في المنهج، أدى طلاب الصف الرابع امتحانات نهاية العام خلال الفترة الماضية على مستوى الجمهورية، وقد ازداد البحث عن نتيجة رابعة ابتدائي بالاسم 2022، وفيما يلي سنقدم لكم المعلومات والتفاصيل الخاصة بالنتيجة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم تصريحات حول ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 وأنه تقرر وضع النتيجة بمقياس الألوان تقييما للمستوى وليس عن طريق الدرجات، في حالة من الانتظار بشغف الترقب من قبل أولياء الأمور بعد عام طويل ملئ بكل جديد في المناهج والامتحانات، ويبحث الكثير عن رابط نتيجة رابعة ابتدائي 2022، على محركات البحث وخاصة بعد تداول الأخبار بظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

بعد عام تخلله القلق والضغط لأولياء الأمور أعلن المتخصصين أنهم قد بدأوا تصحيح امتحانات الصف الرابع مباشرة بعد الانتهاء من الاختبارات وهو سبب ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2022 للترم الثاني ولكي تصل عزيزي للنتيجة إليك الخطوات:

عليك بالدخول إلى منصة بوابة التعليم الأسـاسي.

سيتم عرض واجهة اختر منها المحافظة التي تنتمي إليها.

عليك الان اختيار نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

قم بكتابة بيانات الطالب من رقم الجلوس والاسم.

اضغط على الايقونة الخاصة بالاستعلام.

ستظهر واجهة بها نتيجة طالب الصف الرابع الابتدائي 2022.

وكما تم الذكر سابقا ستكون النتيجة بالألوان .

نتيجة رابعة ابتدائي 2022 برقم الجلوس

سنذكر لكم مدلولات ألوان نتيجة رابعة ابتدائى، وهي كالآتي:

اللون الأزرق: هو التعبير عن أعلى تقييم حيث يكون حصل الطالب على الدرجات من 85% إلى 100% من الدرجة النهائية.

اللون الأخضر: هو المرحلة الثانية من المستوى وهي أقل من اللون الأزرق، حيث تدل على حصول طالب الصف الرابع الابتدائي درجات من 65% إلى 85%.

اللون الأصفر: هو مدلول حصول الطالب على درجة من 50% إلى تقدير 65% وهنا يشير التقييم لضعف الطالب وأنه بحاجة إلى التطوير والدعم .

اللون الأحمر: هو إشارة إلى أدنى مستوى للتقييم وان الطالب يعاني من صعوبات ويجب طلب الدعم له ومساعدته.

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

تقدم منصة موقع بوابة التعليم الاساسي كافة الإرشادات للباحثين عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022، للحصول على النتيجة دون تعب بخطوات بسيطة وقد قدمنا إليكم شرح لتلك الخطوات وبالتوفيق.