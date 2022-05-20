نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر http://epedu.gov.iq/ رابط نتائج القبول الموازي 2022 ومعدل القبول في الجامعات العراقية بمختلف التخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022 حيث يبحث عدد كبير من الطلاب في العراق عن القبول الموازي للطلاب المقبلين علي المراحل الجامعية في التعليم، والتي منها يبدأ كل طالب حياته في المجال المفضل له وفقاً لهذه النتيجة، حيث تعتبر مرحلة ما قبل الجامعة من أصعب المراحل التعليمية للآباء والطلاب، حيث ينتظر كلاً منهم تفوق الطالب ونجاحه لاستكمال دراسته والحصول على الشهادة الجامعية، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية استقبال النتيجة، والدرجات الأدنى التي وضعتها الكليات للقبول فيها.

رابط نتائج القبول الموازي 2022

نتائج القبول الموازي حيث تتيح الجهات التعليمية في العراق إمكانية التعرف على نتيجة القبول الموازي للجامعات العراقية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم، إذا جميع الطلاب الراغبة في التعرف على نتيجة القبول الموازي، عليك الدخول إلى الموقع وإتباع الخطوات التالية:

تقوم بفتح منصة وزارة التربية والتعليم على محرك البحث الخاص بك.

منا يمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونيةhttps://www.dirasat-gate.org/

قم بالضغط على أيقونة نتائج القبول الموازي في العراق.

ثم أدخل بيانات الطالب من حيث النتيجة والمحافظة، والإدارة التابع لها.

انقر على كلمة الاستعلام ثم قم بفتح الملف الذي بداخله النتيجة.

كما نشير إلى نجاح عدد كبير جداً من الطلاب، حيث تنخفض نسبة الرسوب لهذا العام، علي أنا ينجح ثلثي الطلاب ويجتازوا امتحانهم الدراسي بسلام وتفوق.

معدل القبول في الجامعات العراقية

تعمل الجامعات في العراق على تحديد درجات القبول لجميع الطلاب بالتخصصات الجامعية، حيث وضعت كل جامعة حد أدنى يتم على أساسه القبول، وتختلف الدرجات من جامعة لأخرى، كذلك من تخصص لآخر، فمثلاً معظم الكليات الطبية لا تقبل الطلاب إلا أصحاب النتائج الأعلى من الحد الأدنى بحوالي ثلاث درجات، أما تخصص الهندسة ودخوله يستلزم درجات أعلى من الحد الأدنى حوالي أربع درجات، ويعتبر تخصص العلوم من الكليات القمة في العراق، والتي يبدأ حد القبول بها من خلال درجات الطالب الأكثر من الحد الأدنى حوالي خمس درجات، أما جميع التخصصات الأخرى لا تتطلب درجات أعلى من السابقة، بل يبدأ حد القبول بها عندما تزيد درجات الطالب أكثر من ستة درجات من الحد الأدنى.

وبهذا القدر نختم مقالنا عن نتيجة القبول الموازي الخاصة بكل طالب، بعدما عرضنا عليكم طريقة الحصول على النتيجة، كما نتمنى للجميع التفوق الدائم.