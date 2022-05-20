نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسهولة و بالخطوات شحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022 في المقال التالي
نجد أن الكثير من لاعبي ومحترفي لعبة ببجي موبايل يبحثون عن طرق سهلة لشحن شدات ببجي في الموسم الجديد بشكل مجاني دور دفع رسوم على الشدات، لأن هذه الشدات تعمل كأداة دفع للتقدم في اللعبة والفوز على الأعداء في مستوى اللعب، ويمكن شحن أي عدد شدات يرغب به اللاعب وهذا يتوقف على المستوى الذي يلعب به وأيضاً على المعدات التي يرغب في شرائها.
شحن شدات بابجي مجانا 2022
يستطيع اللاعب الحصول على أي عدد شدات في لعبة ببجي موبايل يرغب به بشكل مجاني عن طريق الموقع الخاص بشحن الشدات وباستخدام تطبيق M Gamer الذي يعد من أكثر التطبيقات الآمنة التي تستخدم في الشحن، ويتم اتباع الخطوات التالية لاستخدامه:
- أولاً تحميل التطبيق عن طريق متجر جوجل بلاي، ثم تشغيل التطبيق على الهاتف الشخصي.
- بعد ذلك اتباع التعليمات التي توجد أمامه على الشاشة للتشغيل، مثل: مشاهدة مقطع فيديو، أو إرسال بعض الدعوات للأصدقاء، القيام باستطلاع الرأي في التطبيق.
- وفي النهاية يتم وضع تقييم جيد هذا التطبيق الذي تم استخدامه، حتى يحصل اللاعب على عدة نقاط لا تقل عن ١٠٠ ويتم استخدامها في شحن UC ببجي موبايل بشكل مجاني.
أسهل وأفضل طريقة لشحن شدات بابجي
تعتبر طريقة شحن شدات ببجي 2022 بشكل مجاني عن طريق هذا الموقع من أسهل الطرق التي تستخدم في الشحن، حيث يحصل اللاعب على كود خاص به وهو المسئول عن حصوله على عدد كبير من الشدات بعد ذلك قد يصل إلى ١٠٠ شدة، ويتم الحصول على شدات ببجي بالخطوات التالية:
- أول خطوة وهي الذهاب لمتجر جوجل بلاي على الهاتف المحمول بالنسبة لمستخدمي أنظمة الأندرويد، أو متجر آي ستور بالنسبة لمستخدمي الآيفون.
- ثم تحميل تطبيق ( Knlfe dash ) على الهاتف المحمول.
- ثم الدخول على التطبيق واتباع قائمة التعليمات الخاصة به، والتي أهمها لعب أي لعبة بشرط الفرد بها.
- بعد ذلك سوف يحصل اللاعب من خلال التطبيق على كود يقوم بمشاركته مع أصدقائه، للحصول على مجموعة نقاط في اللعبة يجب تحويلها لرصيد وهذا للحصول على شدات في ببجي موبايل.
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