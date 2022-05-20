الرئيس الأمريكى يلتقى نظيره الكورى الجنوبى

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، لقطات للقاء بايدن وسوك-يول داخل مصنع تابع لشركة "سامسونج" للالكترونيات، حيث قام بتفقد المصنع.
وكان بايدن وصل فى وقت سابق اليوم إلى قاعدة "أوسان" الجوية الأمريكية فى كوريا الجنوبية، فى مستهل أول جولة آسيوية له منذ توليه منصبه تشمل أيضا اليابان.
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