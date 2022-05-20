مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تزور الصين

جدة - نرمين السيد - ذكر مكتب ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن المفوضة الأممية ستبدأ زيارة رسمية إلى الصين تستغرق ستة أيام من 23 مايو وحتى 28 من الشهر الجارى، وذلك بدعوة من الحكومة الصينية.





وأوضح مكتب المفوضه الأممية - فى بيان اليوم الجمعة - أن تلك هى أول زيارة دولة يقوم بها مفوض سامى لحقوق الإنسان للصين منذ 2005.

ولفت البيان، إلى أنه من المقرر أن تلتقى باشليه خلال زيارتها بعدد من المسؤولين رفيعى المستوى على الصعيدين الوطنى والمحلى، كما ستلتقى مع منظمات المجتمع المدنى وممثلى الأعمال التجارية والأكاديميين وتلقى محاضرة للطلاب فى جامعة قوانجتشو إضافة إلى زيارات لعدة مناطق.

وقال البيان، إن فريقًا متقدمًا من خمسة أفراد يتواجد فى البلاد منذ 25 أبريل للتحضير لزيارة المفوض السامى وأن الفريق قضى وقتًا فى قوانجتشو حيث أجرى اجتماعات افتراضية أثناء وجوده فى الحجر الصحى بما يتماشى مع متطلبات السفر الخاصة بفيروس كورونا، كما أنه وبعد الحجر الصحى أجرى اجتماعات وزيارات فى قوانجتشو قبل السفر إلى منطقة شينجيانج أويجور المتمتعة بالحكم الذاتى.