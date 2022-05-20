مصرع شخص وفقدان 9 آخرين فى انهيار نفق بإقليم كشمير

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ عثروا على جثة عامل فى كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وذلك بعد انهيار جزء من نفق فى الإقليم الواقع بجبال الهيمالايا، لافتين إلى استمرار البحث عن 9 آخرين محاصرين أسفل الانهيار.
ويعد موقع الانهيار جزء من نفق طريق سريع جبلى، كان قيد الإنشاء عندما انهار، ليلة الخميس، فى منطقة رامبان الجنوبية.
وقال عامر على، المسؤول فى إدارة الكوارث الحكومية، إنه تم إنقاذ 3 عمال محاصرين عند مدخل النفق، حيث يتلقون العلاج فى المستشفى حاليًا، لافتًا إلى أن الجزء المنهار من النفق كان يستخدم للتهوية ونقل الإمدادات والمعدات إلى النفق الرئيسى تحت الإنشاء.
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