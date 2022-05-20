«زيورخ» للتأمين توافق على تصفية أعمالها فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "بلومبرج"، سيعمل فرع زيورخ فى روسيا بشكل مستقل تحت اسم تجارى جديد، لافتة إلى أن المجموعة لن تجرى أعمالاً خاصة بها فى روسيا بعد الآن، بعدما صرحت فى وقت سابق بتوقعات حول التخلى عن القيام بأعمال مباشرة فى روسيا وأوكرانيا أو الاحتفاظ بحافظة استثمارات.

وكان المصرف الفرنسى "سوسيتيه جنرال" وافق أيضا الشهر الماضى، على بيع حصته بالكامل فى مصرف "روزبنك" وشركات التأمين التابعة له فى روسيا إلى شركة "إنتيروس كابيتال" المملوكة للملياردير الروسى، فلاديمير بوتانين.

وتستحوذ شركة "زيورخ روسيا للتأمين" على نحو 0.3 بالمئة من سوق التأمين فى روسيا، خلاف التأمين على الحياة. وينصب تركيزها الرئيسى على دعم أنشطة عملائها الدوليين فى روسيا.

وبحسب مجموعة "زيوريخ" للتأمين، مازل إتمام الصفقة مرهون بموافقة الجهات التنظيمية المعنية.