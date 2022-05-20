العالم اليوم - انتخابات لبنان.. فرنسا "تدين وتأسف" للمخالفات والخروق

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 04:18 مساءً - أعربت وزارة الخارجة الفرنسية، يوم الجمعة، عن أسفها للمخالفات والحوادث التي رصدتها البعثة الأوروبية في الانتخابات النيابية اللبنانية.

وقدمت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي استنتاجها الأولى في 17 مايو ببيروت.

وقالت الخارجية الفرنسية: "نأسف للخروق التي لاحظتها بعثة المراقبة"، مطالبة بإلقاء الضوء على المخالفات التي شهدتها الانتخابات النيابية اللبنانية.

وأضافت أن "خطورة الأزمة التي يمر بها لبنان تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة".

ودعت باريس السلطات اللبنانية إلى تعيين رئيس للوزراء، وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتعاش البلاد اقتصاديا، لا سيما على أساس الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي.

كذلك أكدت الخارجية الفرنسية وقوف باريس إلى جانب الشعب اللبناني.