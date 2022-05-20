أول تعليق من روسيا بشأن إصابات جدرى القردة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال مدفيديف فى اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات التابعة لمجلس الأمن الروسى، بشأن إنشاء نظام وطنى للحماية من الأمراض المعدية الجديدة، إنه "ظهرت حتى أخبار أخرى، وهى غير مفرحة، خاصة من أوروبا. إنها لا تتعلق بعدوى فيروس كورونا، بل بجدرى القردة. هى حالات منعزلة، لكنها بالطبع تثير قلقًا شديدًا".

وكانت وكالة الصحة البريطانية كشفت عن العدد الإجمالى لحالات جدرى القردة فى البلاد، والذى وصل إلى 9 أشخاص، فيما فرضت وزارة الصحة الإسبانية والسلطات المحلية نظام إنذار صحى بعد اكتشاف 8 حالات إصابة بمرض جدرى القردة فى مدريد.

كما تم رصد أول حالة إصابة بالمرض فى إيطاليا، أمس الخميس، إضافة إلى اكتشاف أولى حالات الإصابة بعدوى جدرى القردة فى أستراليا وكندا.

يذكر أن جدرى القردة عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضا بين البشر، وهى فى العادة تكون حالة خفيفة ويتعافى معظم المصابين فى غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض.

ووفقًا لوكالة الصحة البريطانية، فإن جدرى القردة لا يعتبر عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى، ولكن يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، كما أشارت قيمت الوكالة خطر انتشار المرض بين سكان بريطانيا على أنه منخفض للغاية.

وبحسب التقارير، فإن الأعراض الأولية لجدرى القردة تتمثل فى الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق، كما يمكن أن يظهر طفح جلدى يبدأ بالوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويتغير الطفح الجلدى ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتحول فى النهاية قشرة تسقط لاحقا.