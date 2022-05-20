المؤتمر الوزارى لدول المتوسط بالمغرب يصدر إعلانا لعلاج مشكلة البطالة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزراء المشاركون بالمؤتمر خلال ختام الفعاليات أن زيادة البطالة كان لها تأثير كبير خاصة على الشباب وبصورة ملحوظة الشباب من النساء، والتى أدت إلى تدهور أوضاعهم فى الوظائف غير الرسمية وغير المستقرة، فضلا عن اتساع نطاق عدم المساواة اقتصاديا واجتماعيا وإقليميا.

واتفقوا على أن يركز الإعلان الوزارى على التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفا، وخاصة الشباب والنساء، فى إطار ما نتج عن مؤتمرات وزراء العمل والتشغيل التابعة للاتحاد من أجل المتوسط.

وأقروا التحديات التى تمت مناقشتها بالمؤتمر الوزارى حول العمل والعمال فى 2019، والتى أدت إلى خسائر جسمية، فى بعض الحالات وزيادة حالات عمل الأطفال، وزيادة كبيرة فى معدلات الفقر، وبالبطالة بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص الشباب، وبصورة ملحوظة الشباب من النساء.

وأشاروا إلى الحاجة إلى تعافى اقتصادى - اجتماعى طويل المدى، بالإضافة إلى اقتصادات قادرة على الصمود ومستدامة وشاملة ومتصلة فى إقليم المتوسط، فضلا عن خلق المزيد الوظائف اللائقة والفرص الاقتصادية المستدامة، وإعادة البناء بشكل أفضل وعدم ترك أحد خلف الركب خاصة تطوير الإمكانات الكاملة للفئات الأكثر ضعفا، وخاصة بين الشباب والنساء، حتى يمكنهم من لعب دور فعال كقوة دافعة للتغيير فى التعافى الاقتصادى-الاجتماعى، وكذلك فى الانتقال الأخضر والرقمى.

ولفتوا إلى الحاجة للاستجابة للتحديات والاتجاهات العالمية من خلال تحقيق أجندة 2030، ودعم الجهود من أجل الحد من الفقر، وتقليل الفئات المهمشة ومواجهة أوجه عدم المساواة، والفرصة لتجديد الالتزام لتمويل وتحقيق أهداف الأمم المتحدة التنمية المستدامة فى المنطقة، وخاصة الهدف رقم 4 الخاص بتعليم جيد وعادل وشامل وتعلم مدى الحياة، والهدف رقم 5 الخاصة بالمساواة بين الجنسين، والهدف رقم 8 الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والهدف رقم 10 الخاص بتقليل أوجه عدم المساواة.

كما أقروا - خلال الإعلان الوزارى - التحديات الهيكلية التى تواجهها بعض دول إقليم المتوسط، من حيث الاستقرار الإقليمى، والتنمية البشرية والتكامل الإقليمى، مثل: العمالة غير الرسمية، والبطالة الهيكلية، والبطال المقنعة، وانخفاض مشاركة المرأة فى القوى العاملة وعدم المساواة، وكذلك حالات التمييز على أساس الجنس والتى لا تزال قائمة فى سوق العمال.

كما شملت التحديات الهيكلية، العوائق التى تمنع المنشآت الصغيرة الواعدة من النمو وتعيق القطاع الخاص من خلق الوظائف اللائقة، والتحول الرقمى غير الكافى، وتزايد النقص فى العمالة والمهارات الهيكلية وعدم التطابق والفجوات بين عرض القوى العاملة والطلب عليها، وضعف خدمات التشغيل العامة، والآثار السلبية المستمرة نتيجة للضغط الشديد الاقتصاد غير الرسمى على أسواق العمل.

وأكدوا أهمية الشباب فى إقليم المتوسط، وأهمية التمكين الاقتصادى للمرأة، كون النساء محركات فعالة من أجل التعافى الاقتصادى من أزمة (كوفيد-19)، والدور الذى تلعبه تنمية المهارات- والتدريب المهنى الأولى بالإضافة إلى التعليم مدى الحياة لتعزيز قابلية التوظيف والتنافسية والنمو، ولمواجهة أفضل للتحديات الإقليم من أجل الانتقال الأخضر، ورقمية أكثر شمول وقدرة على الصمود واقتصاديات تنافسية والتى تتطلب مشاركة الجميع.

وشدد المشاركون على أهمية دور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدنى هام جدا من أجل تحقيق انتقال عادل مع استفادة الجميع الحوار الاجتماعى الهادف فى الوقت المناسب يمكن أن يؤدى إلى بيئة مواتية أو مؤسسات مستدامة وتعافى شامل، كذلك أهمية عمليات الرصد الوطنية التى تعمل بشكل جيد لتجميع بيانات وإحصائيات موثوقة، والالتزامات القوية والواسعة تجاه استراتيجيات وسياسات الشباب والمرأة المنسقة والقائمة على الأدلة، بما فى ذلك شركات القطاع العام والخاص، من أجل تقديم التوجيه والدعم لمواجهة تحدياتها واستغلال إمكاناتهم.

وأوصى الوزراء بضرورة تعزيز اقتصاد يعمل من أجل الأشخاص الذين لديهم سياسات توظيف وسياسات اجتماعية مستجيبة للشباب، وتعزيز الحوار الاجتماعى الثلاثى والثنائى، وفى الوقت المناسب، وحرية نقابية ومفاوضة جماعية- تتضمن مشاركة الشركاء الاجتماعيين فى تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الجهود التى يبذلها الشركاء الاجتماعيون، ودعم التعاون الإقليمى وتعزيز التكامل الإقليمى من أجل مواجهة تحديات التشغيل والتحديات الاجتماعية المشتركة.

كما أوصوا بضرورة إدراك الحاجة لمواجهة التحديات تماشيا مع التزامات الأمم المتحدة من أجل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة (أجندة 2030) ومنظمة العمل الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التشغيل والعمل اللائق للجميع، وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مع الأخذ فى الاعتبار التوصيات الواردة فى تقرير الاتحاد من أجل المتوسط حول التكامل الإقليمى والذى تم إطلاقه فى 27 مايو 2021، والذى يعزز السياسات التى تدعم التنوع الصناعى.

وطالبوا بضرورة معالجة فجوة المهارات الرقمية، بما فى ذلك الوصول الرقمى للأشخاص ذوى الإعاقة والفجوة الرقمية للبنية التحتية على ضفتى المتوسط وداخلها، وتكثيف الجهود من أجل تعزيز خلق فرص عمل جيدة، خاصة للشباب والنساء، لتعزيز الانتقال إلى التشغيل الرسمى للعمال غير الرسميين، من خلال توفير حوافز للمؤسسات لضمان انتقالهم من الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.

كما طالبوا بضرورة تعزيز المشروعات التجريبية لتشجيع ودعم الانتقال من السوق غير الرسمى إلى السوق الرسمى، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان الأجور العادلة التى توفر مستوى معيشى لائق وفقا لأنظمة وطنية متنوعة لتحديد الأجور.

وشددوا - فى الإعلان الوزارى - على اتخاذ التدابير لمواجهة ظروف العمل غير الصحية وغير الآمنة والتى يمكن أن تميز العمل فى الاقتصاد غير الرسمى من خلال تعزيز السلامة المهنية والحماية الصحية للعاملين فى الاقتصاد غير الرسمى؛ وتعزيز آليات التمويل المتنوعة والمستدامة من أجل دعم تطوير وتنفيذ سياسات التعليم والتدريب والتشغيل وكذلك متابعتها وتقييمها.

وأكدوا على الاعتراف بأن الاقتصاد الاجتماعى، وريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار الاجتماعى نموذج قادر على الصمود- كما أثبتته أزمة كوفيد 19، وإيلاء اهتمام خاص لعمليات المتابعة التى تعمل بشكل جيد فى مجال العمالة والعمل، ودعوة المزيد من الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط للانضمام إلى هذا النشاط، والترحيب بزيادة الجودة، وتشجيع وتطوير استخدام مجتمعات الممارسة، لاسيما بمجال تشغيل الشباب، ودعم المنصة الإقليمية حول العمل والعمال التابعة للاتحاد من أجل المتوسط.

واتفق الوزراء خلال ختام الفعاليات على عقد المؤتمر الوزارى السادس حول العمل والعمال فى 2025، وتقديم الشكر لحكومة المملكة المغربية على كرم وحسن استضافة أعمال الاجتماع، ولسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط على المساعدة المقدمة لتسهيل أعماله.

شارك فى المؤتمر الوزارى الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويونس سيكورى وزير الشمول الاقتصادى والمنشآت الصغيرة والتشغيل والمهارات بالمملكة المغربية، برئاسة مشتركة من نيكولاس شميت مفوض الاتحاد الأوروبى المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، ونايف ستيته وزير العمل بالمملكة الأردنية، وناصر كامل السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط.