بوتين: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية شاملة منذ بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تتعرض لـ"حرب شاملة فى المجال السيبرانى" منذ بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





وفى كلمة له أمام مجلس الأمن الروسى، قال بوتين عن دول الغرب وأمريكا، إنهم "يحاولون منع الوصول للمعلومات من روسيا، وينشرون أخبار مزيفة بديلاً عنها". وشدد الرئيس الروسى على ضرورة تقليص الاعتماد على التقنيات والبرامج الأجنبية، ودعم التقنيات المحلية.

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