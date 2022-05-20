مجموعة الـ7 تتعهد بتقديم 15.9 مليار جنيه استرلينى لمساعدة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تعهدت الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم 19.8 مليار دولار (15.9 مليار جنيه إسترلينى) لدعم أوكرانيا فى الوقت الذى تتواجد فيه العملية العسكرية الروسية، حسبما أفاد بيان ختامى لوزراء مالية المجموعة.





وجاء فى نص بيان مجموعة السبع، الذى نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية: "اتفقنا على إجراءات ملموسة لتعميق التعاون الاقتصادى متعدد الأطراف وأكدنا التزامنا بردنا الموحد على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ودعمنا الثابت لأوكرانيا".

وأضاف البيان "نحن نقف وراء أوكرانيا، وسنقوم بتجميع الموارد التى يحتاجون إليها لتجاوز هذا الأمر".

ووعد القادة الماليون لمجموعة السبع - الذين يمثلون الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا - بضخ أموال كافية لإبقاء الاقتصاد الأوكرانى المنكوب قائمًا طالما استمرت الحرب.

ومن جانبه، صرح وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر للصحفيين بأن 9.5 مليار دولار من إجمالى المساعدات، تم جمعها فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع فى كوينيجسوينتر بألمانيا الأسبوع الجارى.