جدة - نرمين السيد - قالت تقارير بريطانية، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعًا طارئًا على خلفية تفشى عدوى جدرى القرود فى مختلف أنحاء العالم فى الفترة الأخيرة.





وحسبما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، تعقد المنظمة اجتماعًا لمجموعة من الخبراء الرائدين لمناقشة تفشى العدوى، متوقعة أن يركز الاجتماع على مناقشة طرق انتشار الفيروس، والنسبة المرتفعة للرجال المثليين وذوى الميول الجنسية المزدوجة بين المصابين الجدد، وكذلك مسألة التلقيح. كما يحضر الاجتماع المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية، مايك ريان. وبحسب الصحيفة، فإن إمكانية استخدام لقاح "جينيوس" ضد الجدرى وجدرى القرود، لتطعيم الأشخاص الذين خالطوا حالات إصابة مؤكدة، ستكون أحد الخيارات المطروحة خلال النقاش. ويأتى اجتماع المنظمة بعدما رصدت العديد من الدول الأوروبية إصابات بجدرى القرود، منذ مطلع مايو الجارى، منها بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا والبرتغال وأستراليا وكندا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بسبب جدرى القرود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.