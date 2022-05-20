الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب من سوريا

جدة - نرمين السيد - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية.





وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى لفرار المهربين إلى داخل العمق السورى، وبتفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى "ستتعامل بكل قوة وحزم مع أى محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود".

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