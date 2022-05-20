أول تعليق من وزير الصحة الألمانى على ظهور حالات جدرى القردة

وحسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، قال وزير الصحة الألمانى، إنه يعتقد أن مرض "جدرى القردة" لا ينتقل بسهولة، وذلك تعقيبًا على تسجيل أول إصابة بالمرض فى ألمانيا.
وأكدت الخدمة الطبية للجيش الألمانى، اليوم الجمعة، أن معهد الجيش للأحياء الدقيقة فى ميونخ قد رصد بشكل قاطع تغيرات جلدية مميزة للفيروس لدى مريض، أمس الخميس.
وقال لاوترباخ عن الحالة: "كانت مجرد مسألة وقت لرصد جدرى القرود فى ألمانيا"، لافتًا إلى أن الأطباء والمرضى فى ألمانيا على وعى بالأمر من خلال التقارير الواردة من البلدان الأخرى.
وأشار الوزير الألمانى إلى أنه "بناء على المعلومات المتوفرة حتى الآن، نفترض أن الفيروس لا ينتقل بسهولة وأنه يمكن احتواء هذا التفشى"، موضحًا فى المقابل أن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة، قائلاً: "سنحلل الفيروس الآن عن كثب ونتحقق مما إذا كان هناك متحورات أكثر عدوى".
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تتبع صارم للمخالطين للمصابين، مشددة على ضرورة توعية المستشفيات والمواطنين بالأعراض.
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