العالم اليوم - مورينيو يختار "فريق الأحلام" ممن دربهم

انتم الان تتابعون خبر مورينيو يختار "فريق الأحلام" ممن دربهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 03:21 مساءً - بعد تدريبه مجموعة من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، اختار المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو قائمة "فريق الأحلام" من النجوم الذين لعبوا تحت إدارته خلال مسيرته.

واختار مورينيو الذي درب كلا من بنفيكا وليريا وبورتو في البرتغال، وتشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في إنجلترا، وإنتر ميلان وروما الإيطاليين وريال مدريد الإسباني، فريقه بتشكيلة 4-3-3.

وحسب صحيفة "ديلي ميرور"، فإن تشكيلة مورينيو ضمت كلا من بيتر تشيك (حارس مرمى)، خافيير زانيتي، جون تيري، ريكاردو كارفاليو، آشلي كول (الدفاع)، كلود ماكيليلي، فرانك لامبارد، مسعود أوزيل (الوسط)، إيدن هازارد، ديدييه دروغبا، وكريستيانو رونالدو (الهجوم).

وغابت أسماء لامعة في عالم الكرة عن تشكيلة مورينيو من لاعبين دربهم، أمثال إيكر كاسياس، مارسيلو، كريم بنزيمة، زلاتان إبراهيموفيتش، صامويل إيتو، ويسلي شنايدر، وروميلو لوكاكو.

ومن الملاحظ في قائمة مورينو تواجد 8 لاعبين دربهم البرتغالي في فترته الأولى مع تشلسي، بينما درب هازارد في فترته الثانية في الفريق اللندني.