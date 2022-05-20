العالم اليوم - رغم الاعتراف.. محامي جندي روسي يحاكم في كييف يطلب البراءة

انتم الان تتابعون خبر رغم الاعتراف.. محامي جندي روسي يحاكم في كييف يطلب البراءة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 03:21 مساءً - قال محامي الجندي الروسي الذي يحاكم في كييف بتهمة ارتكاب "جريمة حرب"، إن موكله فاديم شيشيمارين "ليس مذنبا"، وذلك في اليوم الثالث من أول محاكمة من هذا النوع منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأثناء مرافعته، قال المحامي فيكتور أفسيانيكوف: "نظرا إلى كل الأدلة والشهادات، أعتقد أن شيشيمارين ليس مذنبا في الجرم الذي اتهم به"، طالبا من القضاة "تبرئة موكله"، وفقما أفادت "فرانس برس".

وبعد بضع دقائق، قال الجندي البالغ 21 الذي أقر الأربعاء بأنه قتل أليكسندر شيليبوف، وهو مدني يبلغ 62 عاما في 28 فبراير في شمال شرق أوكرانيا: "أنا آسف جدا".

وأضاف الجندي الشاب من قفص الاتهام: "أنا نادم على ما فعلته. كنت متوترا في ذلك الوضع. لم أكن أريد القتل. أريد أن أعتذر على ما فعلته".

وأكد المحامي أن موكله لم يكن يريد تنفيذ أمر إطلاق النار، مشددا على أنه لم يطع الأوامر في المرة الأولى، وأشار الدفاع أيضا إلى أن الجندي سلم نفسه طوعا للقوات الأوكرانية ولا ينفي الوقائع.

وشدد المحامي على أن الجندي "كان يحاول إنقاذ حياته"، محملا المسؤولية إلى قادته.

ورفض الادعاء هذه الحجج، وكان قد طلب إنزال عقوبة السجن المؤبد على الجندي.

وقال أحد المدعين إن الجندي الروسي كان "ينفذ أمرا جرميا وكان يدرك ذلك جيدا"، فيما ينتظر صدور الحكم يوم الإثنين.