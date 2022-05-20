نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022 الأن بالاسم ورقم الجلوس على بوابة النتائج الرسمية

مازالت عمليات البحث في تزايد واستمرار من قبل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم بحثا عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، وخاصة بعد أن تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم بأن نتائج الطلاب ستكون متاحة بدءً من الخميس 19 مايو الجاري، وبالفعل ظهرت النتيجة في بعض المحافظات المصرية، وعلى رأسهم محافظتي القاهرة والجيزة، وجاري الآن الانتهاء من اعتمادها للإعلانعنها في باقي المحافظات، حيث أكدت الوزارة أن جميع طلاب المرحلة الإعدادية “في كافة المحافظات سوف يتمكنون من استخراج نتائجهم خلال ساعات قليلة برقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022

اشتعلت محركات البحث و مواقع التواصل الاجتماعي مع الساعات الأولى من صباح أمس الخميس من قبل الآلاف من الطلاب بحثاُ عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، وذلك بعد تأكيد الخبر بأن النتيجة سوف يتم إعلانها في ذلك الموعد، وهو ما حدث بالفعل في العديد من المحافظات التي اعلنت نتائج الطلاب، وسط فرحة عارمة من الطلاب وأولياء أمورهم بعد اكتشاف ارتفاع نسبة النجاح بشكل كبير، إذ تمكن آلاف من الطلبة والطالبات استخراج نتائجهم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومن خلال السطور التالية سوف نوضحلكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس عبر موقع الوزارة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022

من خلال اتباع ما يلي من الخطوات التالية يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022:

في البداية يجب الدخول مباشر إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لإعلان النتائج

بعد ذلك يجب إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم كتابة الاسم الثلاثي.

تحديد المرحلة التعليمية والفصل الدراسي

تحديد المحافظة و الإدارة التعليمية المنتمي لها الطالب .

النقر على زر اظهار النتيجة.

ويذكر أنه أوضحت بوابة نتائج التعليم الاساسي أنه قد يتم تفعيل رابط جديد لنتائج الطلاب نظراً لوجود بعض الصعوبات في الوصول إلى الموقع الرئيسي، بسبب الضغط الشديد عليه.