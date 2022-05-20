نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني 2022 “إستعلم الأن” من خلال الاسم ورقم الجلوس في المقال التالي
نتيجة الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني 2022، لقد انتهى كافة طلاب الخامس الابتدائي من آداء الامتحانات الخاصة بهم في محافظات مختلفة، حيث قد انتهى الطلاب في محافظة القاهرة من الامتحانات الخاصة بهم يوم الاربعاء الموافق يوم 18 مايو 2022، بينما انتهى طلاب باقي المحافظات من الامتحانات الخاصة بهم في الاسبوع الماضي، لذلك فقد زاد البحث عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني 2022، وذلك ليتعرف كافة الطلاب على النتيجة الخاصة بهم بعد ان اعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة من المقرر أن تصدر إلكترونيًا من خلال الموقع الجديد الذي قد تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.
نتيجة الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني 2022
من المقرر ان تصدر نتيجة الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني 2022 من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ان النتيجة من المقرر أن تصدر من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة بدلًا من موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، على ان تصدر النتيجة لجميع الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة وبعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية حسب قرارات المسؤولين الأخيرة.
خطوات الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني 2022
يمكن الان لجميع الطلاب في مختلف المحافظات المصرية التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني 2022 بعد الانتهاء من آداء الامتحانات في الآونة الاخيرة، على ان تصدر النتيجة خلال الايام المقبلة، ويمكن التعرف على النتائج من خلال آداء الخطوات التالية:
- ادخل إلى موقع موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة الجديد المخصص للحصول على النتيجة.
- ستظهر أمامك بعض الخدمات المتوفرة داخل الموقع، اضغط على “نتيجة صفوف النقل”.
- بعد ذلك ستظهر النتائج المتاحة، انقر على “نتيجة الصف الخامس الابتدائي ترم ثاني 2022”.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة منك من الرقم القومي والمرحلة الدراسية والفصل الدراسي وغيرهم من البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع.
- بعد الانتهاء من ادخال البيانات اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.
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