موافقة فورية 100 ألف ريال بدون كفيل بالتقسيط الميسر بدون تحويل الراتب لدى شركة البيت الأهلي

تمنح شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة التمويل الشخصي بموافقة فورية للجميع سواء كان العميل مواطن سعودي أو مقيم من أحد الجنسيات الأخرى بالمملكة كما يمتاز التمويل الشخصي بالكثير من المزايا التمويلية التي جعلت هناك ثقة متبادلة بين العملاء والشركة لما تقدمه من خدمات تمويلية متعددة للسعودي والمقيم حيث أمتاز بحرية الحصول التمويل الشخصي في حسابات العاملين بالقطاعات المختلفة بالمملكة كما توجد ميزة السداد المبكر للتمويل الإستهلاكي بالكامل خلال فترة التمويل بالشركة ولكن بعد تطبيق الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة الفورية على هذا التمويل فيتم التقديم الإلكتروني عليه للحصول على طلب تمويل شخصي فوري بدون كفيل بالتقسيط الميسر الشهري بدون تحويل الراتب لجميع العملاء من مختلف الجنسيات بالسعودية عبر شركة البيت الأهلي للتمويل.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على قرض شركة البيت الأهلي

قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى كفيل وبدون تحويل راتبك شهريًا كأحد أهم المزايا التمويلية المتاحة بالشركة كما يمكن الحصول على مبلغ تمويل يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي حتى 100 ألف ريال سعودي تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط التمويل الشخصي توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة الفورية عليه.

لابد من توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية ومنها توفير العمر المناسب للتقديم عبر الأونلاين حيث يبدأ التقديم من عمر 21 سنه إلى 65 سنه لدى شركة البيت الأهلي.

شركة البيت الأهلي للتمويل في السعودية الآن تحتاج توفير فترة عمل مناسبة من 3 أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي.

كذلك توفير مدة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية للموافقة على التمويل الشخصي بالشركة.

خصائص ومزايا قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة