10 فوائد لشرب الماء بالعسل علي الريق يوميا

يعتبر العسل الأبيض وجميع منتجات النحل واحدة من نعم الله الكثيرة علي الإنسان فقد ذكر الله في كتابه الكريم ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون ) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ( جعل شفاء أمتي في ثلاث شرب عسل أو شرطة محجم أو كية نار وما أحب أن أكتوي ) ونتحدث هنا عن فوائد شرب كل من العسل والماء علي الريق يوميا وللحصول علي الفوائد المنشودة من العسل يجب أن يكون عسل النحل من النوع الطبيعي النقي والذي لم يتعرض لأي نوع من أنواع الغش التجاري وللحصول علي عسل نقي غير مغشوش يجب شرائه من أماكن معروفة وموثوق بها .

فوائد عسل النحل

يساعد عسل النحل في رفع المناعة نظرا لاحتوائه علي فيتامين سي والزنك ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية ويعالج الأنيميا لاحتوائه علي الحديد ويعتبر مضاد للبكتريا والفطريات والفيروسات فهو علاج فعال في حالات التهابات الحلق وتقرحات الفم ويحافظ العسل علي صحة الأسنان علي عكس السكر الأبيض ويحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين ويعالج التهابات المعدة والحموضة ومفيد في حالات وجود حروق أو جروح حيث يمنع تلوث الجرح ويساعد في التئامه ويقضي علي حب الشباب ومعالج للبرد والإنفلونزا ومهدئ جيد للسعال ويساعد تناول ملعقة من العسل الأبيض قبل النوم في الحصول علي نوم هادئ وعميق .

مشروب العسل بالماء

يحضر هذا المشروب بإضافة ملعقة من عسل النحل إلي كوب من الماء الدافئ مع التقليب الجيد ثم قم بتناوله علي الريق يوميا وينصح بعدم تناول طعام إلا بعد مرور نصف ساعة علي الأقل من تناول المشروب للحصول علي أفضل النتائج .

فوائد شرب الماء بالعسل علي الريق يوميا

للماء الدافئ بالعسل الأبيض العديد من الفوائد وأهمها