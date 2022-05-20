فنلندا: روسيا ستحرمنا من الغاز.. والكرملين يرد

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات فى فنلندا، اليوم الجمعة، إنها تلقت إشعارًا من شركة "غازبروم" الروسية، تؤكد فيه أن إمدادات الغاز ستتوقف إلى فنلندا، صباح غد السبت، فيما أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنها لن تقوم بتوريد غازها الطبيعى إلى أى دولة مجانا.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة: "من الواضع أنه لن يقوم أحد بتوريد أى شيء مجانًا"، وجاء ذلك تعليقًا على بيان لشركة الطاقة الفنلندية أشارت فيه إلى إمكانية قطع إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا.

وأضاف بيسكوف فى تصريحاته للصحفيين: "ليس لدينا معلومات عن الشركات التى أبرمت معها غازبروم عقودا. هذا ليس من اختصاصنا، للحصول على تفاصيل أكثر يجب توجيه السؤال إلى (غازبروم)".

وكانت شركة الطاقة الفنلندية "غازوم"، أعلنت أنها تلقت إخطارًا من شركة "غازبروم أكسبورت" (ذراع التصدير لشركة "غازبروم")، يفيد بأن إمدادات الغاز الروسى إلى فنلندا ستتوقف غدا السبت فى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو.

وبموجب مرسوم رئاسى روسى يتوجب على الشركات، بما فى ذلك الأوروبية، من الدول غير الصديقة فتح حسابين فى بنك "غازبروم بنك"، الأول باليورو، والثانى بالعملة الروسية "الروبل"، بينما رفضت فنلندا المطلب الروسى، وأعلنت إنها ستتوجه إلى التحكيم فى حال توقفت إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا.