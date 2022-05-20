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موسكو: دول أفريقية طلبت امدادات غذائية

قالت روسيا ان عدد من الدول الإفريقية طلبت من موسكو المساعدة في توريد الأسمدة والسلع التموينية. موسكو: دول أفريقية طلبت امدادات غذائيةقالت روسيا ان عدد من الدول الإفريقية طلبت من موسكو المساعدة في توريد الأسمدة والسلع التموينية. ونقل موقع روسيا اليوم عن السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية أوليغ أوزيروف في تصريح على هامش قمة “روسيا العالم الإسلامي .. قمة قازان 2022” قوله توجد قائمة بعدد من دول القارة الإفريقية ، التي طلبت مساعدة روسيا وإمداداها بالأسمدة والغذاء. لكن مثل هذا الأمر تتولاه الحكومة". وانطلقت أمس في عاصمة تتارستان أعمال القمة الاقتصادية الدولية “روسيا – العالم الإسلامي .. قمة قازان 2022” بمشاركة ممثلي 63 دولة و52 منطقة روسية.

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