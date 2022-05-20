وزير الدفاع الروسى: استسلام أكثر من 1900 مسلح أوكرانى فى آزوفستال

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، أشار وزير الدفاع الروسى إلى استسلام 1387 من العسكريين الأوكران التابعين لسلاح مشاة البحرية هناك، فى وقت سابق، مضيفًا أنه تم إنقاذ 177 مدنيا كان المسلحون يحتجزونهم هناك.

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