إصابة شحصين فى إطلاق نار جديد أمام مدرسة ثانوية بولاية ميشيجان

جدة - نرمين السيد - وقع إطلاق نار أما مدرسة ثانوية فى ولاية ميتشيجان الأمريكية خلال حفل تخرج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة شخصين، وذلك بعد يوم واحد من حادث مماثل أمام مدرسة ثانوية فى ولاية تينيسى.





ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، أكدت ميشيل لاجوى يونج، عمدة مقاطعة كينت، خلال مؤتمر صحفى، إصابة صبى يبلغ من العمر 16 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 40 عامًا، خارج حفل تخرج لطلاب مدرسة إيست كينوود الثانوية بعد تبادل إطلاق النار بين شخصين فى سيارتين منفصلتين. وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه عقب إطلاق النار، انطلقت كلتا السيارتين مبتعدتين وتقوم الشرطة بمطاردتهما. فيما أكدت الشرطة أن حالة الضحيتين مستقرة بعد نقلهما إلى المستشفى، موضحة أن المراهق أصيب فى معصمه فيما أصيبت المرأة فى المعدة. ويأتى الحادث بعد يوم واحد من مصرع شحص وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال حادث مماثل فى ولاية تينيسى، حيث وقع إطلاق نار خارج استاد فى جامعة ولاية تينيسى الوسطى، أثناء احتفال 450 من خريجى مدرسة ريفرديل الثانوية وعائلاتهم بيوم التخرج.

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