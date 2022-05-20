المركزى الروسى: تخفيف الضوابط فى سوق العملات المحلية

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى الروسى، اليوم الجمعة، قرارًا بتخفيف الضوابط فى سوق العملات المحلية، وذلك بعد نحو شهرين من فرضه لهذه الضوابط فى ظل تراجع العملة الروسية فى ظل الضغوطات الخارجية، وخاصة العقوبات الغربية على روسيا آنذاك.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال بيان للبنك المركزى الروسى، أمس الخميس، إنه يمكن للبنوك الروسية اعتبارًا من اليوم الجمعة 20 مايو 2022، بيع العملات الأجنبية نقدًا "كاش" للأفراد دون قيود، باستثناء عملتى الدولار واليورو. وبحسب البيان، فإن الإجراءات الخاصة ببيع عملتى الدولار واليورو ستظل سارية حتى الـ9 من سبتمبر المقبل، وفيما يتعلق بالعملتين الأمريكية والأوروبية يمكن للبنوك بيع أموال الدولار واليورو للأفراد فقط التى اشترتها البنوك بعد 9 أبريل الماضى. وكان البنك المركزى الروسى أصدر مجموعة من الإجراءات فى مارس الماضى، لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى فى البلاد، أبرزها إلزام المصدرين فى روسيا ببيع 80% من عائدات النقد الأجنبى فى بورصة موسكو.

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