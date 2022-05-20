العالم اليوم - قتيلان و8 مصابين بإطلاق نار في شيكاغو

انتم الان تتابعون خبر قتيلان و8 مصابين بإطلاق نار في شيكاغو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 01:18 مساءً - أعلنت السلطات الأميركية مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، بحادث إطلاق نار في شيكاغو.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 10:40 مساء الخميس قرب مطعم على الجانب الشمالي القريب من المدينة. وقالت الشرطة في بيان إن شخصا اعتقل وعثر معه على سلاح، فيما لم تنشر أسماء أو أعمار القتلى.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قتيلان و8 مصابين بإطلاق نار في شيكاغو .. في رعاية الله وحفظة