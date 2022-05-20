نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت” نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني في جميع الجامعات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي في العراق حيث يتم المراجعة الآن على نتائج القبول الموازي في العراق بعد التصريح عن التحاق الطلاب في الجامعات العراقية الحكومية بعد حصولهم على شهادات إتمام المرحلة التعليمية قبل الجامعية على أن يتم دخول عشرات الطلاب في الجامعات العراقية، لذلك نقدم لكم في مقالنا كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع فتابعوا معنا.

نتائج القبول الموازي في العراق

أن المزيد من الطلاب يتساءلون عن نتائج التعليم الموازي حتي يستطيعوا التقديم في أحدى الجامعات العراقية، لذلك يتم عرض كل الإجراءات الخاصة بالاستفسار عن هذه النتائج بعد التصريح رسميا عن معايير القبول في الجامعات العراقية للتعليم الموازي وكل المجالات الخاصة بالطلاب والطالبات عن طريق الموقع الرسمي.

في ذلك السياق قامت وزارة التربية والتعليم والبحث العملي العراقية عن دخول أكثر من 22 ألف طالب وطالبة حاصلين على شهادات التعليم قبل الجامعي لهذا العام والعام السابقة، حيث تم التصريح رسميا من خلال وزارة التعليم والبحث العملي العراقي عن استقبال هذه الأعداد من الطلاب بعد إطلاق النتائج على المواقع الإلكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع النتائج الخاص بنا أو غيرها من المواقع الالكترونية الموثوق منها.

إجراءات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي

يتم الإعلان الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي بشكل رسمي من خلال إدخال الاسم الرباعي ورقم الامتحان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا والعديد من المواقع الأخرى لكن يجب أن يقوم بالخطوات التالية:

في البداية لابد من التوجه إلى الموقع الرسمي لنتائج التعليم الموازي الخاص بوزارة التربية والبحث العلمي العراقية.

ثم يتم تحديد الرمز للاستفسار عن نتائج التعليم الموازي ثم تسجيل اسم الطالب التي تصل مدته إلى أربع سنوات ورقم الاختبار.

ثم النقر على مربع عرض النتائج حتى يتم ظهور النتائج الخاصة بالطالب بالتفصيل.

شروط القبول الموازي

تم التصريح عن الشروط المتعلقة بالقبول الموازي داخل الجامعات العراقية وتتمثل في الآتي: