نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 من موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي في العراق، بعد انتهاء الطلاب والطالبات من امتحان ما قبل المرحلة الجامعية، يستعدوا من أجل الإعلان عن نتائج القبول الموازي في الجامعات الحكومية العراقية، ويتم تحديد عدد المقبولين في الجامعات الحكومية حسب القدرة الاستيعابية للجامعات، واحتياجها السنوي حيث أنه لا يمكن قبول كافة طلبات المقدمة من كافة المتقدمين.

نتائج القبول الموازي في العراق

لا يشغل الشارع العراقي الان شاغل سوى نتائج القبول الموازي في العراق، للاطمئنان على نتائج الطلاب والطالبات المنتسبين لهذه المرحلة، ومنذ أيام قامت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالإعلان عن اقتراب موعد ظهورها، والذي سيتم خلال الأسبوع الجاري، حتى تستطيع الطلبة الانتظام في جامعاتهم.

يمكن للطلاب والطالبات المنتسبين لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي او ما تدعى بالبكالوريا ، ويمكنهم الاستعلام باستخدام الاسم الرباعي المسجل في الإدارة التعليمية المنتسب لها، وأيضا باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب والذي قام بمعرفته في بداية العام الدراسي، ويتم ذلك في الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقي، ونوضح لكم التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال هذا المقال من خلال هذا الموقع موقعنا ثقفني.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق

طريقة الاستعلام بسيطة وسهلة على أولياء الأمور والطلاب، وهي الخطوات التالية:

فتح موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية.

اختيار نتائج التعليم الموازي

اختيار العام الدراسي 2022

كتابة اسم الطالب الرباعي المراد الاستعلام عن نتيجته

كتابة الرقم الامتحاني

الضغط على استعلام

ظهور النتيجة فورا

إمكانية تحميل ملف به تفاصيل النتيجة.

الجامعات الطبية الحكومية العراقية

نقدم لكم من خلال مقالنا اسماء الجامعات الطبية الحكومية التي يطبق فيها نظام التعليم الموازي، مع معدلات القبول بها وهي كالاتي نقدمها لكم أدناه ويمكنكم الإطلاع عليها وأي جديد سنعلمكم به:-