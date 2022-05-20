ظهور نتائج القبول الموازي بالعراق 2022 من خلال موقع الوزارة “وزارة التربية العراقية” بالرقم الامتحاني للطالب

أسفرت عمليات البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن الكثير الأخبار عن نتائج القبول الموازي بالعراق، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن ظهور نتائج القبول الموازي وعن طريقة الحصول عليها من خلال موقع الوزارة، لذلك بحث عنها الكثير من الطلاب في الآونة الأخيرة والبحث عن الحد الأدنى للتقديم في المعاهد والكليات، كما أعلنت الوزارة عن بداية الدراسة في مواعيدها المحددة ولن يتم أي تغيير فيها بسبب فيروس كورونا وتم استئناف الدراسة في 27 من يناير، حيث قامت الوزارة بتهيئة الموقع الرسمي المعتمد لها لكي يستطيع نشر ورفع النتائج الخاصة بالطلاب لكل المراحل التعليمية في جمهورية العراق وهذا ما سنحدثكم عنه بالتفاصيل داخل مقالنا التالي.

شروط وتنسيق نتائج القبول الموازي في العراق 2022

وضعت الوزارة بعض الشروط لكي يتم قبوله بالتعليم الموازي، إليكم شروط القبول كما يلي:

يجب على الطالب الحصول على معدل تراكمي 3 فيما فوق الحد الأدنى حتى يتم قبوله في كليات الطب.

ويلزم للقبول بكليات الهندسة حصول الطالب على إجمالي متوسط 4 درجات أو أكثر من الحد الأدنى.

وللقبول بكليات العلوم على مستوى جامعات العراق يجب ألا يقل معدله التراكمي عن 5 دركات كحد أدنى.

وللالتحاق ببقية الكليات والمعاهد في العراق يجب ألا يقل معدل الطالب التراكمي عن 6 درجات كحد أدنى.

طريقة الاستعلام عن الموازي بالعراق 2022

هناك طريقة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق ولكن يجب اتباع بعض الخطوات اللازمة للاستعلام عنه بالشكل الصحيح بدون أي أخطاء بحثية تابعو معنا تلك التفاصيل عن هذه الطريقة:

أولا نقوم بالبحث على مؤشر البحث جوجل عن موقع وزارة التعليم العراقية.

بعدها نبحث عن رابط نتائج القبول الموازي.

ثم نقوم بكتابة اسم الشخص المراد البحث عن نتائجه رباعيا.

بعد ذلك نقوم بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

وأخيرا نقوم بالضغط على عرض النتائج.

تنسيق القبول بالموازي 2022 بالعراق

وأسفر تنسيق قبول كليات الطب عن الحدود الدنيا لها مثل كلية الطب في بغداد بنسبة 99%، وأعلنت كلية طب الكندي بنسبة القبول لها التي وصلت إلى 98.8%، وكانت نسبة القبول لكلية طب النهرين 98.67% وتفاوتت النسب ودرجات القبول من كلية طب لأخرى داخل محافظات العراق المختلفة، فكما نلاحظ لا يوجد الكثير من الفروق بين كل كلية ونظريتها في جامعة أخرى للحد الأدنى للقبول بالنسبة للمجاميع التراكمية.