نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني ، تعتبر الشهادة الإعدادية من المراحل الهامة بالنسبة للطلبة والطالبات، لأنها تقوم بتأهيلهم للالتحاق بالمرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة، ويتحدد نوع المرحلة الثانوية تبعا للدرجات التي حصل عليها الطالب في المرحلة الإعدادية، وسوف نتابع معكم أخر أخبار النتيجة وطريقة الاستعلام عنها فور ظهورها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

على الرغم أن أغلب المحافظات لم تنتهي بعد من امتحانات الشهادة الإعدادية، إلا أن الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم يتابعون عن قرب أخبار المحافظات التي انتهت من الامتحانات، والتي جاءت امتحاناتهم في مستوى الطالب المتوسط ولم تحدث أي شكاوى ملحوظة من صعوبة الامتحانات، سوى في محافظة الجيزة والتي اشتكى الطلبة بها من تسريب امتحان مادة الجبر، وهو ما أكدته الوزارة وأوضحت أن ذلك نتيجة لخطأ في احد المراكز الفرعية، وتجري حاليا على قدم وساق أعمال التصحيح للإعلان عن النتائج في أقرب وقت.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لكافة المحافظات فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة، وعند اعتماد النتائج سيتم رفعها على الموقع الخاص بالوزارة، ويمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يقوم المستخدم بالضغط على نتائج الشهادة الإعدادية.

يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

يقوم المستخدم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة، والضغط على استعلام.

تظهر للمستخدم النتيجة المراد الاستعلام عنها في حالة اعتمادها.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022

جاءت امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام دون شكاوى تذكر، يذكر ان المرحلة الإعدادية من المراحل الهامة بالنسبة للطلبة وأولياء الأمور حرصا منهم على الالتحاق بما يتناسب مع رغباتهم في التعليم، حيث يوجد أكثر من اختيار بالنسبة للمرحلة الثانوية فيوجد التعليم الفني الصناعي والزراعي وكذلك الفندقي، ويختار الطالب من هذه الأنواع ما يتناسب مع مجموعه ورغباته، ومع أطيب تمنياتنا للطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق للوصول إلى أهدافهم المرجوة.