تسجيل طلاب أولى ابتدائي 2022 في نظام نور للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر noor system

يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تسجيل الصف الأول الابتدائي داخل نظام نور الإلكتروني، والذي طرحته المملكة السعودية كأحد الحلول التي يتم استعمالها كوسيلة لاستكمال العملية التعليمية، بعد توقفها لفترة ما نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا والذي ما زال مستمرا حتى يومنا هذا، إلا أنه من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ثم السيطرة عليه بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود عدة لقاحات استخدامها للوقاية من الإصابة بالفيروس.

تسجيل طلاب أولى ابتدائي 2022 في نظام نور للطلاب المستجدين

بعد ما قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي، من خلال التسجيل عبر نظام نور الإلكتروني، تزايدت عمليات البحث حول هذا الموضوع بصورة كبيرة، حيث أقرت الوزارة أن عملية التسجيل تبدأ من يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك بالنسبة لجميع المدارس سواء الحكومية أو اللغات بالإضافة إلى دور تحفيظ القرآن الكريم.

خطوات تسجيل نظام نور الصف الاول الابتدائي

يمكن لأي شخص التسجيل داخل نظام نور الإلكتروني، والذي يعد واحدا من أنجح الأنظمة الإلكترونية داخل المملكة السعودية، وذلك من خلال تتبع عدد من الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال الرابط التالي

تسجيل عملية الدخول من خلال الاستعانة بحساب ولي الأمر.

يتم اختيار الخيار الخاص بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي.

تكتب كافة البيانات التي يطلبها الموقع بالإضافة إلى تقديم كافة الوثائق والمستندات لإتمام عملية التسجيل بشكل ناجح.

النقر على خيار إرسال الطلب لتتم عملية التسجيل.

شروط تسجيل نظام نور أولى ابتدائي

أقرت الوزارة بأنه لابد أن يتوافر بالطالب عدد من الشروط، والتي نلخصها لكم من خلال ما يلي: