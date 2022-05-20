ردًا على تحركات الناتو.. روسيا تعلن إنشاء 12 تشكيلا عسكريا جديدا غربًا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الجمعة، أنه سيتم إنشاء 12 وحدة وتشكيلاً عسكريًا جديدًا فى المنطقة العسكرية الغربية لروسيا بحلول نهاية عام 2022، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل.





وكان الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرج، قد رحب بطلبات السويد وفنلندا الخاصة بالانضمام إلى الحلف، مؤكدًا لسفيرى البلدين عزمه ضمان استيفاء كافة الإجراءات الضرورية لذلك، وسيعمل على تكييف نظامه الأمنى فى بحر البلطيق. وقال ستولتنبرج: "إن العرضين اللذين تقدمتما بهما اليوم هى خطوة تاريخية، وسيناقش الحلف الخطوات التالية حتى انضمام بلادكما إلى الحلف، ويجب أن تؤخذ المصالح الأمنية لجميع البلدان فى الاعتبار"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

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