لبنان: مصرع شخصين وإصابة آخرين فى انفجار منزل بالجنوب

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام لبنانية، فقد نجم الانفجار عن قيام مواطنين من البلدة بتحضير مواد متفجرة للصيد البحرى (التروبين)، موضحة أنه "أدى الانفجار إلى وفاة كل من (ى.س) و(خ.س)، وعلى الفور حضرت عناصر مخفر المنطقة وعناصر أمنية، وفتحت تحقيقًا بالحادث".

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