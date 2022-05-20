نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي 2022، سيكون ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول مسرحاً لإقامة مباراة ليفربول وولفرهامبتون مساء يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022، والتي ستكون نتيجتها هامة خاصة لفريق ليفربول والذي يأمل جماهيره أن يحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويدخل ليفربول مباراة الجولة الختامية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وعينه على الفوز وانتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، حيث يحتل حالياً فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب أندية البريمرليج برصيد 89 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق مانشستر سيتي صاحب صدارة جدول ترتيب البريمرليج، حيث تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز في سبعة وعشرين مباراة، وتعادل في ثماني جولات، وتلقى الخسارة في جولتين.

وقد يغيب الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة، وهو هداف الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي وهداف البريمرليج حتى الآن برصيد 22 هدفاً.

على الجانب الآخر فإن فريق ولفرهامبتون يدخل هذه المباراة وهو في المنطقة الدافئة في جدول ترتيب البريمرليج، حيث يحتل فريق ولفرهامبتون المركز الثامن في جدول الترتيب، حيث تمكن الفريق من الفوز في خمسة عشر مباراة، وتعادل في ست مباريات وتلقى الخسارة في ستة عشر مباراة، ليكون الفريق تمكن حصد إحدى خمسين نقطة وضعته في ثامن جدول ترتيب أندية البريمرليج.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

وقد تقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022 مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم الأحد عبر شبكة قنوات bein sports المالك الحصري لنقل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.