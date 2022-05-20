موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا الدوري الإنجليزي 2022، تتجه أنظار عشاق ومحبي الدوري الإنجليزي الممتاز صوب ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر في شمال إنجلترا مساء يوم الأحد من أجل متابعة أحداث مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في ختام منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022، والتي ستحدد هوية الفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدخل فريق مانشستر سيتي بقيادة فنية للإسباني بيب جوارديولا مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي 2022، حيث أن فوز فريق مانشستر سيتي في هذه المباراة يعني تتويج الفريق بلقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بغض النظر عن نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون التي ستقام في نفس التوقيت.

ترتيب مانشستر سيتي وأستون فيلا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البريمرليج برصيد 90 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، حيث تمكن الفريق من الفوز في ثمانية وعشرين مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر في ثلاث مباريات، ليكون الفريق على صدارة جدول الترتيب.

أما فريق أستون فيلا بقيادة مديره الفني ستيفين جيرارد سيحاول جاهداً أن يحقق الفوز على فريق مانشستر سيتي في هذه المباراة، الفلايرز يدخلون هذه المباراة برصيد 45 نقطة، جمعهم الفريق من الفوز في ثلاثة عشر مباراة، وتعادل في ست جولات، وخسر في ثمانية عشر مباراة، ليكون الفريق في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

وقد تم تحديد موعد مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا مساء يوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري لأحداث منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بنقل أحداث مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا من خلال شاشة قناة bein sports premium 1HD.