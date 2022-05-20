“بالاسم ورقم الجلوس” بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 نتائج جميع المحافظات

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عمر شويل - جدة بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، يبحث الكثير من الطلاب خلال الفترة الحالية عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، حيث ينتظر الجميع موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الفترة المقبلة، وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتاحة موقعها الرسمي لاعلان النتائج من خلاله لمساعدة الطلاب وأولياء امورهم والتسهيل عليهم في استخراج النتائج.

بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وتعرض الكثير من المواطنين للخطر، كان لزاما على الحكومة المصرية إيجاد طريقة آمنة وفعالة ليحصل المواطن على خدماته، وفي إطار ذلك تم بالفعل رقمنة معظم الخدمات المقدمة لهم، وخاصة الخدمات التعليمية، وكان منأهم مجهودات وزارة التربية والتعليم هو إطلاق رابطبوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، إذ يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول عبر الرابط والاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكن للطالب أو ولي أمره اتباعها للاستعلام عن النتيجة، وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

أولا يقوم الطالب أو ولي الامر بالضغط على رابط بوابة التعليم الاساسي.

ومن ثم يقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

وعليه تحديد المحافظة المنتمي لها الطالب، واختيار المرحلة التعليمية المقيد بها.

بعد ذلك يقوم بكتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

ومن ثم تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بشكل صحيح.

واخيراً الضغط على ايقونة البحث .

وسوف تظهر حينها نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية بالتفصيل، ومن الجدير بالذكر أنه تعد بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 أحد أهم المواقع الإلكترونية المخصصة للاستعلام عن نتائج مراحل الطلاب في التعليم الأساسي، وتشمل البوابة نتائج الامتحانات في جميع الصفوف قبل إعلانها رسميًا في المدارس، وتجدر الاشارة الى أنه تم بالفعل ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في مختلف المحافظات المصرية، بنس نجاح مرتفعة ومرضية للجميع، أما عن نتائج الشهادة الابتدائية، فقد ظهرت في بعض المحافظات وجاري اعلانها في المحافظات الأخرى.