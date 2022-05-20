رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022 “برقم الهاتف” بأسهل الخطوات tamwin.com.eg

شهدت محركات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية، الكثير من عمليات البحث عن رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022، لتسجيل رقم الهاتف في بطاقة التموين، وذلك بعدما أن أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين فرصة لتسجيل رقم الهاتف بشكل إلكتروني عبر البوابة بدلا من الذهاب إلى مقر المكاتب التموينية، ومن المفترض أن تستمر مهلة التسجيل حتى 30 يونيو المقبل، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022

إيمانا من الحكومة المصرية بضرورة توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين بشكل الكتروني للتسهيل عليهم والحد من عمليات التزاحم أو التكدس أمام مكاتب الخدمات، أتاحت رابط خاص لـ موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022، ليقوم الراغب في تسجيل رقم الهاتف إلى بطاقة التموين الدخول عبر الرابط المخصص، و اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالضغط على أيقونة الخدمات المتاحة، ومنها يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل رقم المحمول، والتي توجد أعلى منتصف الصفحة الرئيسية في موقع دعم مصر.

سوف الصفحة الخاصة بإدخال كافة البيانات الخاصةبالبطاقة التموينية.

بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على زر «التالي».

ومن ثم يجب على المواطن إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك.

سوق يجري إرسال رسالة نصية على الهاتف المقيد، وتفيد بتأكيد عملية تسجيل الرقم.

بعد ذلك يجي إدخال الكود المرسل لتأكيد الرقم.

موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022

أفاد موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022، الكثير من المواطنين حيث استخدمه الألاف من أصحاب البطاقات التموينية في تحديث بياناتهم بكل سهولة ويسرمن خلال الخطوات التي ذكرناها في السابق، ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد أوقفت وزارة التموين والنجارة الداخلية، اجراءات تسجيل رقم الهاتف عبر الموقع منذ فترةحتى يتم تسجيله في مكاتب التموين، ولكن اليوم تم إتاحة الخدمة عبر موقع دعم مصر مرة أخرى، وقد قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين أن يستمر التسجيل من خلال الموقع حتى يوم 30 يونيو المقبل.