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عمر شويل - جدة موعد السحب القادم مسابقة الحلم ٢٠٢٢ وسر الفوز في مسابقة الحلم التي تعتبر من اكثر المسابقات شهره علي مستوي الوطن العربي حيث يقبل الكثير إلى الاشتراك فيها ليتم الحصول علي الفوز بالجائزة المالية ومن المعروف أن موسم الاشتراك في المسابقة لهذا العام ٢٠٢٢ م قد بدء منذ تاريخ ٧/١/٢٠٢٢م ويستمر التقديم حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م أي يستمر استقبال الاشتراك في المسابقة علي مدار هذا العام كلة وان السن الذي يحق له الاشتراك في المسابقة يبدأ من ١٨ عام فاكثر ويمكن أيضا لقاصر أن يشترك وفي حالة الفوز بالجائزة ويذهب الواصي عليه بالتوقيع علي جميع الأوراق المطلوبة للاستلام الجائزة.

موعد السحب القادم مسابقة الحلم ٢٠٢٢

قامت الإعلامي الشهير الأستاذ مصطفي الاغا بالإعلان عن موعد السحب القادم في مسابقة دريم ٢٠٢٢ حيث اقر أن موعد السحب القادم سوف يكون في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م أي ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة ليكون السحب علي الجائزة الكبري التي تقدر بمليون دولار أمريكي، واليكم خطوات إرسال رسالة لمسابقة الحلم.

أرقام مسابقة الحلم ٢٠٢٢

1. فودافون ٩٥٤٥٠ أو ٩٥٤٥٨.

2. وي 95458 أو 95450.

3. اورانج 95458 أو 95450.

4. اتصالات 95458 أو 95450.

رقم المشاركة من المملكة العربية السعودية

1. زين 755505.

2. شركة الاتصالات السعودية 858888.

3. موبايلي 650444.

دولة الأمارات العربية المتحدة

1. شبكة DU ٣٦٣٦.

2. الاتصالات ٦٠٧٠.

الاشتراك من دولة البحرين

1. شبكة زين ٩٤٠٠٠.

رقم المسابقة من دولة اليمن

شبكة MTN ٢٦٢٢

الاتصال والاشتراك من الكويت

شبكة GSM ٤١٤١

سلطنة عمان

شبكة GSM ٩٠٤٣٤ واليكم رابط أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.

تسجيل البيانات في مسابقة الحلم ٢٠٢٢

يجب اتباع تلك الخطوات التالية حتي يتم تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم:

الدخول علي الموقع الرسمي رابط مسابقة الحلم 2022 .

. يعرض عليك مجموعة أسئلة يجب الإجابة عليها أي بياناتك كتابة اسمك ، النوع، وغيره.

ظهور الكود المحدد لدولتك قم بكتابة رقم الكود ورقم جوالك.

وهذا قد تكون اشتركت في مسابقة الحلم.

الموقع الرسمي لمسابقة الحلم ٢٠٢٢

للاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبري يلزم الدخول للتسجيل والاشتراك في تلك المسابقة الكبري حيث أتاحت أدارة مسابقة الحلم بتوفير موقع إلكتروني رسمي يمكن الدخول علية والتسجيل في المسابقة ويكون ذلك من خلال تلك الرابط https://mydream.mbc.net/dream/msisdn.