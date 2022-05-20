رئيس تيمور الشرقية يعلن الأخوة الإنسانية وثيقة وطنية لبلاده

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أنه سيتم تبنى هذه الوثيقة التاريخية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ضمن المناهج الدراسية بدولة تيمور الشرقية.

وقال هورتا، فى تصريحات له على هامش حفل تنصيبه رئيسًا لتيمور الشرقية وذلك بحضور الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، إنه بصفته رئيسًا لتيمور الشرقية، وقع على بيان يقتضى التزامه بالعمل مع سلطات بلاده الوطنية، المسؤولة عن منظومة التعليم والكنيسة والمجتمعات الدينية الأخرى؛ لتتبنى التعاليم والمبادئ التى نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية ضمن المناهج المدرسية الوطنية لتيمور الشرقية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه القرارات خلال حفل التنصيب.

وأوضح رئيس تيمور الشرقية، والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1996، أن الكثير من مواد دستور بلاده تتطابق مع المبادئ الواردة فى وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التى وقعها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين؛ فى أبوظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة فى الرابع من فبراير 2019 لذلك كان من المنطقى تمامًا أن نستفيد من هذه الوثيقة فى بلدنا، مؤكدا أنه سيشارك فى العمل على الترويج لهذه الوثيقة على المستوى الدولى أيضا.

وأضاف أنه تشرف بالعمل كعضو لجنة تحكيم لجائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية فى دورة العام الماضى التى توجت الملك عبدالله ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا ومؤسسة فوكال من هاييتى بجائزة زايد 2022.

من جانبه، صرح الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام ، بالنيابة عن أعضاء لجنة الأخوة الإنسانية ولجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية، قائلا: إن إقدام دولة تيمور الشرقية على اعتماد وثيقة الأخوة الإنسانية لهو دليل على الاعتراف الدولى لهذه الوثيقة التى تعد الأهم فى عالمنا المعاصر.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تتبنى جميع دول العالم هذه الوثيقة لتكون دستور حياة للإنسانية جمعاء تتجاوز كل الاختلافات، مؤكدا أن فضيلة الإمام الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدمون الدعم الدائم والرعاية المخلصة لترويج مبادئ الأخوة الإنسانية عالميا وكافة المبادرات التى تسهم فى ذلك.